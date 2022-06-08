大陸市場監管總局8日發布《中國反壟斷執法年度報告（2021）》表示，去年查處查處各類壟斷案件 175件，同比增長61.5％，罰沒金額235.92億元人民幣。報告也稱，今年將著力加強重點領域反壟斷監管執法，著力健全公平競爭法律制度體系，促進打造市場化法治化國際化營商環境。

報告指出，去年加快修訂《反壟斷法》，完善配套立法，形成以反壟斷法為核心、多部法規規章和指南指引組成的較為系統完備的法律規則體系，為市場主體公平競爭提供清晰明確指引。推動制定《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，健全與高水準社會主義市場經濟體制相適應的公平競爭政策框架和實施機制。市場監管總局加掛「國家反壟斷局」牌子，充實監管力量。

報告也稱，去年著力營造穩定公平透明可預期的市場競爭環境。及時查處社會反映強烈的「二選一」壟斷行為，禁止網路遊戲直播領域頭部平臺企業損害競爭的並購行為，解除廣受詬病的網路音樂領域獨家版權，促進大中小企業良性互動、協同發展。深入推進公平競爭審查制度實施，及時糾正和廢止影響公平競爭的政策檔。

此外，報告表明，去年著力深化競爭領域國際開放合作。成功舉辦第七屆金磚國家國際競爭大會，加強與主要市場經濟國家、「一帶一路」沿線國家和地區反壟斷執法機構務實合作和雙向開放。與歐亞經濟委員會、巴基斯坦、新加坡簽署反壟斷合作備忘錄，擴大國際合作「朋友圈」。

展望今年，報告強調，要聚焦提高反壟斷法治化水準，著力健全公平競爭法律制度體系，促進打造市場化法治化國際化營商環境；聚焦提振市場預期和信心，著力深化公平競爭政策實施，以公平競爭推動高品質發展；著力加強重點領域反壟斷監管執法，聚焦推進現代化監管體系建設；聚焦促進更高水準對外開放。