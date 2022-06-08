近日全台爆發一波嚴重的Omicron疫情，不過台北市副市長黃珊珊指出，北市疫情已從高點緩降，進入所謂的「高原期」，接下來北市將針對防疫措施進行一系列的大幅調整，透露將提出振興政策，輸血給各行業。

黃珊珊昨（7）日在臉書表示，北市疫情進入高原期，雖然每天仍有數千人確診，但因為快篩陽經醫師臨床判斷後可認定確診的政策，讓許多診所醫師都能加入防疫第一線，大幅減少醫院負擔，院外急門診及車來速的人數也明顯下降，目前醫療量能相當充裕，因此北市府將從本周開始針對防疫措施進行大幅調整。

黃珊珊說，車來速提供服務至8日為止，在疫情高峰期紓解醫院擠爆危機，功成身退；居家照護狀況穩定，防疫專責旅館將逐步減量退場；疫情趨緩，區級關懷中心降載，恢復正常運作體系。

黃珊珊指出，與直接退場的車來速不同，22處醫院戶外急門診會繼續服務，市府還會提供公費快篩劑，有症狀未篩的民眾可以現場進行，儘早確認是否確診才能提早休養；診所則提供居家照護關懷服務，負責確診者的後續追蹤與關懷。

黃珊珊表示，日前北市已經公布九大紓困措施，接收到回饋後已開始滾動式修正，協助企業止血；至於今年雖然沒有三級管制，但民眾自主封城，讓各行各業受創，因此將在最近提出振興政策，輸血給各行業。