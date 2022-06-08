陶博館最新展覽「釉之丘壑－王修功回顧展」即日起於1樓陽光特展室展出至7月3日。這次展覽精選49件經典作品展出，梳理王修功一生弘揚陶藝歷程，由實用轉型藝術，從單色釉擴展多彩釉，自低溫燒製走向高溫釉下彩，從仿古迎向創新，王修功的陶藝生涯可說是臺灣陶瓷發展史的縮影。

陶博館館長張啟文表示，王修功先生投入陶藝界超過半個世紀，不同時期創作，構思陶瓷釉色變化萬千，大氣巧妙。他在創作中不斷突破自我，無論在陶瓷工廠或到藝術殿堂，均致力從傳統中創新局，更於2015年榮獲第2屆新北市陶藝獎「陶藝成就獎」，對臺灣現代陶藝發展深具影響，歡迎民眾前來細細品味王先生精彩的陶藝與幻化的彩釉創作。

王修功1930年出生於中國甘肅，就讀杭州藝專時即奠定其國畫與美術基礎，後因戰亂輾轉來臺，投入臺灣陶瓷工業。以1957年為起點，1980年作為分界，可大致分為陶瓷產業和藝術創作兩個時期。

陶瓷產業階段已有先進的跨界思維，與畫家共同創作藝術彩繪於陶瓷上，例如《黑釉刻騎射長身瓶》由畫家席德進以刻花技法表現山東武梁祠堂的車馬人物，以旋轉方式欣賞作品，宛如看戲一般的生動流暢。現代水墨大師劉國松所繪《化妝土抽象刻繪方瓶》，簡練大氣、用墨自如的筆觸，可一窺當時陶瓷藝術試圖跳脫仿古的企圖。

在藝術創作方面，王修功鍾情投入詮釋釉色的多彩絢麗，成為他個人獨特的色彩風格，凝視《多彩釉圓盤》、《寬口圓身多彩瓶》等多彩釉陶瓷創作，彷彿自宇宙深處傳遞出無以名狀的神奇力量，令人目眩神馳。在西方藝術的薰染下，王修功大膽嘗試表現蒙德里安風格創作，《莫非蒙德里安乎？》以各式多彩釉陶板切割構圖，巧妙從陶瓷媒材創作中，焠鍊自我風格的西方藝術。