台化(1326)今日舉辦股東會，董事長洪福源暢談減碳、限電、區域經濟以及能源凍漲等重大議題，除急籲「台灣絕對不能缺席區域經濟」外，也認為能源政策不宜長時間凍漲，還是要回歸自由經濟市場，

台化今日為台塑家族的第二場股東會，董事長洪福源表示，疫情後的全球都走向區域經濟，他急籲，「台灣絕對不能缺席」，台灣身為亞太國家得一份子，就一定要積極參與。

近期大陸官方積極部署夏季保障供電，以避免重演2021年拉閘限電危機，專家表示，在2022年各方準備充足等前提下，再出現拉閘限電的可能性極小。洪福源表示，台化也希望不會出現限電狀況，畢竟下半年疫情過去後，經濟是一個衝刺期，假設遇到限電，則勢必會造成影響。

因應全球疫情，加上全球均面臨嚴重通貨膨脹，政府對於能源政策採取凍漲，全台的民營汽電共生占比約2成，換言之，台電有約2成的能源是向民營企業採購，台塑集團就為台電重要的採購對象，台塑集團在能源訂價上也往往是跟著政府走，面對持續的凍漲，洪福源表示，能源凍漲在短時間或是特定對象是可以的，但能源長期還是要回歸市場機制，「成本在那、就是要反映成本」，讓國營機關虧錢，還是來自於稅收，等於也是虧到老百姓，再者，隨著疫情後的解封，經濟活動回溫，隨著消費力的復甦，自然也會吸收到通膨。儘管洪福源說的保守，但其言下之意似乎也暗指，持續叫民營電廠吸收，也會影響到股東權益。

回歸基本面，就台化今年營運表現來看，洪福源坦言，「今年台化會比去年差一點」，歸咎原因就是大陸新產能，他進一步說，大陸的新產能還是會出來，今年一定是出來最多的階段，但恐會呈現後繼無力，因為當地政府基於減碳政策，也不太想繼續，所以就是需要消化期，今年會是一個消化期，而疫情後的經濟成長就是用來消化這些。

全球致力於碳中和，台化預計在2030年減少排碳量47.5%，接近一半，是可以確定且會達到的政策，但是2030~2050的計畫目前還在看，沒有明確的對策。台化在節能減碳上，很重視節能，讓能源可以運用更多次，也就是所謂的能源轉型，另外，在綠色產品也持續在做，為的就是和社會接軌。