高雄確診數躍居全國第1，成全國疫情重災區，國民黨KK政線8日批評，高雄巿長陳其邁自大自信，對於疫情過度行銷公衛專家形象而料敵從輕，須為防疫失敗負最大責任。

國民黨高雄巿議員陳麗娜指出，高雄上月20日的累積確診死亡人數為14人，本月6日累積確診人數24萬3699、死亡增加為171例，確診死亡率萬分之7.01，遠高於桃園市的萬分之5.36。這就是邁巿府所謂的高雄準備好了、醫療量能充足不用擔心？

同黨議員鍾易仲表示，台中單日確診數在5月3日突破千人，近1個月後才破萬。高雄是在5月20日破千，但只花了一周就在27日破萬，相較之下，台南、屏東等縣巿平時不把防疫當宣傳，默默準備的結果，這波疫情控制就比高雄好很多。

國民黨議員李眉蓁批評，邁巿府「思宣傳」大於「思危」，不斷自誇比其他縣市有更多超前部署、民進黨全黨上下也全力配合，誇讚是防疫資優生，說高雄很安全，市民在強力洗腦下反而失去了憂患意識。

KK政線表示，高雄人口比新北少130萬、比台中少8萬，確診數不應該高居第一，疫情增溫速度更讓人憂心，呼籲邁巿府調整心態，不要總以為自己最棒、自己最好，過度行銷防疫而未踏實做事，反而會害了高雄。