阿月阿嬤拜拜。(林雅惠攝)

不少民眾遭遇困境會尋求宗教力量，並到廟宇求神問卜解籤，高雄市政府社會局首次與鳳山五甲社福中心和廟宇合作，藉由民眾到宮廟來求神問卜解籤詩時，解籤員能多問幾句民眾的生活狀況，就能立即轉介在地社福中心，即時幫助急需救助弱勢民眾。

阿月阿嬤和丈夫兩人都罹患癌症，兒子入獄留下兩名年幼孫子，阿月阿嬤一家人生活陷入困頓，對生活就快要失去希望，於是虔誠的她來到鳳山龍成宮，抽籤祈求媽祖保佑一家人平安。

解籤老師除了跟阿月阿嬤解釋籤詩內容，也順口詢問了她的生活狀況，聽著阿月阿嬤娓娓道來，解籤老師立即請廟方幫忙，轉介阿嬤到五甲社福中心，由社工介入立即協助急難救助。

阿月阿嬤說，感謝龍成宮老師幫忙解籤詩，指點她天無絕人之路，有困難社會局社福中心的社工會盡力幫助她，而且社工很關心她，現在有媽祖婆加持和社工的支持關懷，生活已經慢慢穩定，心裡也比較平靜，她會更加堅強好好照顧2個小孫子。

另一位婦女阿娥因身體因素求職不易，生活免強餬口，平日生活不順遂心煩時，經常到龍成宮媽祖廟拜拜求籤，透過廟方人員解籤詩以祈求心安、身體健康及工作順遂，也因此得知社福中心的服務內容。

阿娥日前因身體不適昏倒送醫，經診斷需立即開刀治療，向鳳山五甲社福中心求助，協助媒合慈善資源協助醫療費用，出院後社工持續關懷提供物資，也轉介阿娥申請龍成宮的急難救助金，在社工鼓勵下，目前已經找到一份穩定的清潔工作，阿娥很感謝當初有龍成宮及社工的協助，現在身體狀況已經恢復，生活也慢慢步上軌道。

社會局副局長葉玉如表示，廟宇是許多民眾的信仰中心，有時遇到困難，民眾先想到的是去宮廟尋求神明保佑，而不是社福中心，因此，社福中心和宮廟合作，定期到宮廟宣講社會安全網相關資訊，藉由解籤詩的同時，多詢問一句話，多關心一些，就能讓脆弱或危機家庭能即時得到幫助。

葉玉如說，社會局布建了18處社會福利服務中心，提供單一窗口的福利服務，為了讓前端預防更落實，發掘需要幫助的民眾，未來也將會持續結合更多資源，活絡社區網絡資源關係及社區民眾對社會安全網的理解與對在地資源的認識，及早介入提供服務。