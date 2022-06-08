有關台積電股價今年下跌，董事長劉德音表示，公司股價年初達688元高點，現在跌到540元左右，希望股東看台積電股價、擁有台積電股票是看長期，近期高科技股價都跌超過二成，台積電股價算是跌幅較少。在全球疫情逐步受到控制後，服務消費金額大於產品消費，是造成科技股下跌的原因，台積電績效非常好，長期展望相對於其他高科技領域更好，股價下跌只是短期。

有關台積電配息政策，劉德音指出，有聽到很多股東詢問，為何台積電獲利增加但是股息沒有繼續增加，因為台積電正在進入結構性高成長，去年美元營收成長約25％，今年預估能再成長30％，台積電大幅成長是因為技術領先，往後也看到成長繼續，所以需要增加資本投資，今年資本支出達400億美元～440億美元，相較於去年整體營收560億美元，資本支出用掉很多現金，可是高額資本支出促成台積電快速成長，未來成長慢下來時，現金流量會大幅提高，配息就可明顯增加。

台積電財務長黃仁昭表示，在5G與高效能運算（HPC）大趨勢的驅動下，台積電進入高成長，2019年～2021年的三年內，營收已經成長48％，未來幾年的年度美元營收年均複合成長率（CAGR），會在15％～20％並繼續成長。台積電2019年～2021年的資本支出超過新台幣2兆元，2022年超過1兆元，高速成長期間會擴大投資以追求更高的成長，但是台積電股息會維持每季不低於前一季、每年不低於前一年的政策，讓股東長期報酬極大化。