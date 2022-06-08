系統整合大廠佳世達科技公司2017年溢價收購友通資訊，但友通前董事長千金女兒呂婕如、董事呂衍星、佳世達子公司陳姓女經理3人在重大訊息公布前買股套利，涉嫌內線交易，檢調查出，呂女獲利149萬元最多，呂男只獲利3萬9000元，陳女僅998元，台北地檢署調查時，3人認罪並繳回不法所得，8日依內線交易罪起訴3人。

2017年7月31日，佳世達聯手外資以每股65元收購友通，預定收購股權比率51％到70％，同年9月6日發布重大訊息，事後檢調發現有內部人提前買股套利，涉嫌內線交易。

檢調發現，時任友通資訊董事呂衍星，以及董事長呂衍奇的女兒呂婕如，佳世達子公司整合行銷部陳姓女經理，3人因接觸這起併購案，事先得知併購案重大訊息，並在2017年8月間提前進場買股，等股價上漲再賣出。

檢方調查處，3人坦承曾簽署過保密協議， 辯稱不知道在重訊公布前後不能買賣股票，且願意繳回不法所得，檢方今依《證交法》內線交易罪起訴3人。