新北中和男童恩恩爸追查新北消防局求救「消失81分鐘」的真相，但有前消防員指控，新北市消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給恩恩爸看，新北市消防局為自清提告。對此，立法院民進黨團今天批評，新北市長侯友宜是侯導的身分被拆穿，所以用追殺吹哨者方式提告，是不敢面對的無能表現，要求新北市府不要轉移焦點，追殺吹哨者。

民進黨立委羅致政指出，新北市政府為了掩蓋可能的問題，演一齣很大的戲，目的是營造消防局繁忙景象，就是要告訴外界因為業務繁忙，才能無法或延誤處理，但恩恩爸聽完錄音後卻沒有聽到他人個資或報案訊息，「有需要演這麼大？」

羅致政說，新北市府不要用提告的方式，嚇阻其他可能要爆料的人，爆料的錢消防員能掌握精準流程的人事時地物，代表消防局內有人看不下去，才會提供資料給前消防隊員指控，消防局不是針對前消防員，是要喝止現在119裡面的人不要再爆料了。

民進黨團副幹事長黃世杰批評，侯友宜一意孤行，試圖掩蓋真相，基於公益目的，1922很乾脆把相關資訊提供給當事人，新北市府過程中不但多次曲解相關法令，無視於這件事情公益性，不斷拖延，並且做出非常矛盾做法，如果有個資疑慮，卻提供恩恩爸聽錄音檔跟譯文，戲演到這已經演不下去，基層已經看不下去。

民進黨團書記長陳歐珀質疑，新北市府演很大，是要演這場戲給誰看？且依據消防法，若惡意報假案、占用119報案專線，觸犯消防法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰款。