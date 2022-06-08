雲林縣包括水林鄉、土庫鎮、二崙鄉、莿桐鄉、林內鄉、褒忠鄉、大埤鄉、西螺鎮傳出稻熱病嚴重，不少稻穗只有稻殼沒有稻米。（周麗蘭攝）

稻穗空包彈的外觀。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右一）到水林鄉陪同台南農改場人員勘災。（周麗蘭攝）

水林鄉稻田初估有2成是空包彈。（周麗蘭攝）

雲林縣有10鄉鎮稻作因陣雨造成濕度偏高，加上溫差變化發生稻熱病，衍生稻穗「空包彈」，縣府多次函文建請中央速勘災或由縣府勘災提報天然災害救助，8日邀請台南農改場人員到水林鄉勘查病害，初勘損失率約2成。

今年水稻收入保險首年上路，除非特殊情況，否則水稻的天然災害現金救助辦法不再適用。換言之，以各鄉鎮市區平割為計算基準，實際收成量低於8成基準量，減產量超過20％，每公頃理賠1萬8000元。

雲林縣包括水林鄉、土庫鎮、二崙鄉、莿桐鄉、林內鄉、褒忠鄉、大埤鄉、西螺鎮傳出稻熱病嚴重，不少稻穗只有稻殼沒有稻米，目前雖災損初估5％至10％，但會有延遲性災損，以水林鄉災情最嚴重。

雲林縣府上月行文農委會爭取沿用天然災害救助標準，從速、從寬、從優認定，但農委會日前回覆應以水稻收入保險辦理。

雲林縣農業處動植物防疫所邀請台南農改場研究人員到水林鄉稻田勘查判斷，長張麗善今（8日）也陪同會勘，大批農民關切。

台南農改場研究員表示，今年水稻出穗剛好碰上梅雨季節，水稻最易感染稻熱病，防治效果不好就會導致「空包彈」，水林鄉傳出病情的水稻田，災情嚴重的損失甚至超過20％。

農改場研究員建議，未來改種抗病性較強的新品種，或用其它的藥調配救台，將傷害降低，因為水稻相同品種如果連續種植，抗病性會下降，用藥效果也不佳。

縣長張麗善表示，保險制度的認定比天然災害的認定制度嚴格，政府花那麼多錢若沒有辦法從優、從寬、從速認定，對農民的影響很大，雲林縣府極力爭取放寬賠償標準，以減少農民的損失。