弘光科技大學先後邀請2名法國甜點主廚，以虛實混合的教學方式，現場學生直接觀看、實作，無法到校的學生也可透過視訊學習，疫情嚴峻也可和名師學習。

弘光科大今天發布新聞稿指出，先後邀請獲得法國甜點高級證書BEP和BTM的主廚曼努埃爾．布耶（Mr.Manuel Bouillet）及曾在法國米其林三星餐廳工作的甜點主廚索里亞諾華金（Mr.Soriano Joaquin）進行示範教學。

食品科技系系主任呂淑芬表示，雖然疫情嚴峻，為讓學生有實體操作學習並與國際接軌，請來在甜點界知名的2名法籍師傅到校授課，課程採虛實混合的同步上課方式。現場同學透過直接觀看、實作方式，學習更深入的操作技巧，在家無法到校的學生，也同步透過視訊線上學習。

食科系助理教授楊智偉表示，曼努埃爾．布耶在19歲獲得法國甜點高級證書BEP和BTM，從有「甜品界Chanel」美譽的巴黎甜點名店Fauchon開啟甜點之路，他到學校教授「歐可亞70%柑橘布里歐」及「坦尚尼亞75%小金桔千層」2款歐式麵包。索里亞諾華金則示範店內熱賣的3款不同造型的杯子蛋糕。

獲得法國甜點高級證書BEP和BTM的主廚曼努埃爾．布耶（Manuel Bouillet前左）日前到弘光科技大學進行示範教學，教授製作兩款歐式麵包。（圖/ 中央社）

食科系講師黃志雄說，索里亞諾華金擁有多年在米其林餐廳工作經驗，曾任職於巴黎、坎城等知名店家。邀請主廚傳授製作法式甜點技巧，期望學生也能做出相同水準的法式甜點。

學生黃澤鴻說，跟業師上專業的烘焙課程，能學習業界專業技能，每名師傅的手法不同，可以多吸收不同老師的技巧，相當難得。（編輯：黃世雅）1110608