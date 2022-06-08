大陸央視新聞報導，大陸國新辦8日新聞發布會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，今年前4個月，以美元計外貿增速10.1％，和去年同期相比，速度確實下來了，去年外貿同期增長了38.7％，但即使這10.1％的增速也是來之不易，也有很多亮點。

王受文指出，首先，從規模上來講，前4個月中國的進出口達到了1.98兆美元，將近2兆美元，但也是在高基數的基礎上增長的。去年，中國的外貿全年是6兆美元，1％就是600億美元，所以增長10.1％這個速度，從規模上是創造了同期的新高。

第二個亮點，雖然外貿只增長了10.1％，但是中國外貿主體的活力進一步增強，特別是民營企業，前4個月增長了15.4％，整個外貿進出口的比重提升了2.4個百分點，達到了58.5％。

第三個方面，雖然只增長了10.1％，但是外貿品質不斷推進。比如說一些高技術、高附加值的產品出口增長比較快，前4個月，中國的電動汽車增長了137.8％，工程機械出口增長了35.3％。

第四個亮點，外貿對國民經濟的貢獻進一步增強。在保主體方面，1-3月，有進出口實績的外貿企業數量增長了5.7％，達到了43.2萬家，外貿企業帶來了就業，對社會作出了貢獻。商務部也對一些重要的能源產品、農產品、礦產品的進口做了保障，這對國民經濟是有很大貢獻的。