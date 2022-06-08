滬深兩市8日小幅高開，尾盤翻綠下挫，券商、白酒等權重概念股盤中走強，發電、鹽湖提鋰、國產作業系統等相關類股領漲。總體而言，板塊個股普跌，大盤氣氛相對低迷。

截至午間收盤，滬指跌0.7％，報3,219.15點；深成指跌0.91％，報11,826.83點；創指跌1.7％，報2,511.09點。

盤面上，煤炭、燃氣、教育、證券等相關類股漲幅居前；風電設備、航運港口、半導體、鈉離子電池概念等類股跌幅居前。兩市僅500餘檔個股上漲，寧德時代跌超6％。

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