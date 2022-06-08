康和證券（6016）8日召開股東會，通過去年110年財報與每股配發1.55元現金股息，為歷年股利發放最高水準，除息基準日及發放日將擇期召開董事會後決議。

康和證券董事長鄭大宇表示，去年台股價量齊揚（全年指數上漲3,486.31點及漲幅23.66％，集中及櫃買兩市場總日均量為4,778.07億元，且集中市場超過5,000億元的交易日多達39天），經紀、自營、承銷、新金融商品等各項業務都有亮眼成績，110年營收42.98億元，稅後淨利13.90億元，EPS 2.33元，均創成立以來新高。子公司康和期貨去年稅後淨利0.97億元（EPS 1.20元），在110年國內期貨市占率排名第七，選擇權市占率排名第六，有不錯市場地位。

鄭大宇指出，主管機關甫公布110年第八屆「公司治理評鑑」結果，康和證券排名級距6％～20％，顯示公司治理成效卓著。今年是康和證券集團ESG元年，要將ESG的精神與具體作為挹注到每位員工與落實到日常生活中，未來仍將深耕金融科技，提供多元金融商品與交易平台，如甫上線新推出之「好康fun心投」平台，與其它電子交易之 「飆賺」系統、「Dr.證」行動長效智慧單與「千元存股」等，均為打造優質數位競爭力，提供完善之財富管理服務。

立法院已三讀通過證券交易稅條例修正條文，延長辦理現股當沖證券交易稅減半至113年12月13日，而證交所鬆綁創新板申請上市之營收計算標準、券商公會推動權證避險降稅，並爭取開放複委託融資、出借業務，優化客戶分戶帳及建立總歸戶管理機制、強化資訊安全等種種措施對於台股市場整體動能將有所助益。