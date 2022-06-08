順天（5525）建設今（8）日召開股東會，全面改選董事，現任董事均順利連任，最後新董事會推舉柯興樹續任董事長！順天去年在小虧的情況下，仍大方通過每股配發0.3元股息案！順天建設董事長柯興樹表示，近一年政策持續打炒房，並限縮建商購地貸款、限制預售屋合約轉手，營建成本持續飆高，全台主要城市精華土地供給已漸稀缺，建商不但承受營建成本攀升、政策加稅，資金成本也墊高！在考量售價追不上營建成本攀升速度下，預售新案傾向邊建邊售、先建後售，預估今年推案量會比去年量縮，房價則穩定向上。展望2022年，柯興樹認為，全台房市大體會走向「量穩價增」格局、看個案表現，多頭走勢不變！順天建設總經理林丙申表示，順天除了台中南屯區單元三重劃區「順天ONE 33」住宅大樓預售案持續銷售外，今年Q3預計在台中太平區家樂福商圈推出「順天緮華」2～3房產品，每坪4字頭起；以及北屯區14期崇德八路的住宅大樓產品「King’s Road」預售案，規劃50坪起的換屋型產品，每坪單價6字頭起跳。雙建案總銷合計約70億元。順天建設受惠新北市三重區「順天淳美術」與台中「順天科博」交屋挹注下，Q1稅後淨利3.08億元，年增11倍，EPS1.12元；前四月累計營收高達33.05億元，年增15.44倍！法人表示，順天Q2預計將有「淳美術」與「順天科博」部分餘屋將交屋，下半年還有總銷約12億元的完銷案「順天景美」將完工交屋，2022年可說是順天的豐收年，營收有機會挑戰50億元的新高！順天目前興建中的個案，包括「順天謙華」、「順天景美」、「順天豐華」、「ONE 33」等個案，總銷金額約145億元。