根據聯準會的經濟指標顯示，美國經濟在歷經上季衰退後，第二季經濟成長可能僅0.9％。

亞特蘭大聯準銀行周二公布GDPNow經濟模型最新預測，預估美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率僅0.9％，低於先前估的1.3％。

由於美國第一季GDP折合年率較前一季縮減1.5％，這也意味本季經濟若再陷萎縮，則符合技術性衰退定義。

根據GDPNow模型預測，第二季個人消費支出成長由先前估的4.4％調降至3.7％，顯示約占美國經濟將近7成的消費者支出減緩。