穩外貿再出招！大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8日表示，大陸貿面臨一系列不確定性，將從四方面提出13條具體措施，降低外貿企業的成本、增加效益。包括將外貿貨物納入重要物資範圍，保障物流運輸暢通；以及用好航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸等。

證券時報報導，王受文8日在國新辦吹風會上表示，大陸外貿面臨一系列不確定性，包括國際、國內因素的衝擊，保穩定面臨不少壓力；將針對外貿企業遇到具體的困難，採取針對性的措施，降低外貿企業的成本，增加效益。

王受文表示，將從四方面提出13條具體措施。在推動外貿領域保通保暢方面。確定重點外貿企業名錄和相關物流企業及人員名錄，並對生產、物流、用工予以保障。將外貿貨物納入重要物資範圍，全力保障貨運物流運輸暢通。有力有序疏通海空港等集疏運。用好航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸。進一步擴大班輪公司直客對接的業務規模，加強對國際海運領域市場監管。

在穩定外貿產業鏈供應鏈方面。支持勞動密集型外貿產業在國內梯度轉移，穩定發展，保障就業崗位，助力鄉村振興和區域協調發展。支援企業在綜合保稅區內開展「兩頭在外」保稅維修，探索開展汽車發動機、變速箱等產品保稅再製造試點。加強進口促進平台培育建設，培育新一批進口貿易促進創新示範區，擴大優質產品進口。