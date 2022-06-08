美國財長葉倫認為，半導體產業為美國國家安全與經濟的優先事項，呼籲應強化投資，激勵美股費半勁揚，漲幅0.99％居四大指數之冠，而國內8日則有權王台積電（2330）股東會登場，高層預期今年營收成長30％，台積電股價目前上漲8元、或1.5％，暫報543元，加權指數則上漲145點，暫報16,658點，重返5日線，但成交量仍不到2,000億元，暫報1,356億元。

據統一投顧投資早報指出，上海全面解封，供應鏈問題緩解，且台股5月營收表現優於市場預期，手機、NB利空淡化，伺服器下半年展望樂觀，電子股人氣回溫，加上台股融資瘦身有成，外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方。不過，市場觀望周五美國將公布的5月份CPI數據，以及6月中旬的聯準會利率決策會議，近期買盤縮手，台股量能急凍，預期台股指數短線將會月均線以及季線之間，呈現區間震盪的格局。