聯詠(3034)今日舉辦股東會，副董事長王守仁坦言，目前消費性產品、手機需求確實疲軟，但近期比較好的消息就是上海解封，供應鏈生產漸漸回歸正常，可以密切關注即將到來的電商618購物節檔期。另外，聯詠今日股東會也通過配發現金股利51.5元。

王守仁表示，今年因為全球景氣變數多，大環境確實受到通膨、升息、俄烏戰爭及大陸封控等因素干擾，影響到消費終端買氣，導致短期內需求比較趨緩。目前消費性產品、手機需求稍顯疲軟，尤其大陸封控影響，不只需求受影響，連人員工作也受到影響，只是，最近比較好的訊息是上海解封，且供應鏈生產看起來正常一點，即將到來的電商618購物節檔期，不少廠商都在準備做促銷活動，真正買氣要看屆時的購物狀況，有待密切觀察。

王守仁強調，聯詠和供應商都有簽署長約，這能解決長期供應上的問題，如果有合約存在，聯詠對客戶是以長期夥伴關係來經營。

庫存上，王守仁表示，聯詠是依照市場供需做狀態調整，控管比較嚴格，因為這樣的經營理念會在可控水平，儘管庫存短期還是會增加，但主要是你生產的周期變長了，庫存一定會上升。

針對先前市場有雜音指出OLED驅動IC價格鬆動，王守仁回應，市場不好的時候，客戶總是會有些要求，不管是成本或是售價，聯詠會跟供應商保持良好溝通，售價跟著市場變動做彈性調整，預計今年OLED滲透率再提高，在不包含蘋果的前提下，第四季滲透率有機會達50%，且到今年第四季OLED產能還是不夠。

聯詠去年獲利登頂，每股大賺63.87元，營收、毛利率及淨利均寫下歷史新高，今日股東會也通過每股配發現金股利51.5元。