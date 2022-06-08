三進三出校園，終於完成學業！新北市三重碧華國中6日舉辦「第43 屆國中部暨第25屆補校畢業典禮」，其中1名學生陳韋君，因年少失學的關係無法完成國中學業，進出校園3次，最後終於成功拿到國中畢業證書，讓他開心的說：「真不敢相信我終於畢業了！」

因應疫情的關係，碧華國中6日舉行的國中部暨補校畢業典禮，結合校內的科技教育課程，透過科技運用虛實整合的方式進行，以線上直播搭配無人機送畢業證書進場進行互動，帶給畢業生難忘的回憶。

校長林建成表示，目前國內 COVID-19 疫情持續嚴峻，感謝學校同仁配合新北市訂定的「線上畢業典禮活動參考指引」為學生精心規劃難忘的畢業典禮，同時也勉勵同學們：「未來的舞台無限寬廣，找到你能站上去的一個小角落，拿出堅持到底的勇氣往中間移動，你將成為萬眾矚目的焦點。」祝福所有畢業生勇敢去追尋夢想，盡情彩繪自己的幸福人生！

在今年的畢業生當中，有一個非常特別的班級，那就是補校三甲的九位畢業生。他們以「碧生難忘，華起夢想」表達在三年的課程學習過程中，同學間互相扶持，最後順利完成學業，並相約再一起就讀高職，延續同學情誼。

其中還有一位陳韋君同學，他因為年少時因個人因素失學，2度進出校園，都沒有辦法順利完成國中學業，這是他第3度進入國中校園就讀，最後在老師、同學的幫忙之下，終於讓他順利拿到國中畢業證書，也難掩感動的心情，開心的說：「真不敢相信我終於畢業了！」