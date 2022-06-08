高雄港第五貨櫃中心昨晚無預警停電，經查詢是76碼頭內高壓線路故障，後發現有變壓器溫度過高，為維護變壓器安全，變壓器暫時停用。但仍漏夜搶修其餘系統，各櫃場於跳電2小時後陸續恢復供電，今(8)日早上8點已全部恢復供電。

第五貨櫃中心7日晚間約21時30分許，接到通報不明原因全部停電，櫃吊掛作業一度停擺。人員立即趕往變電站及了解狀況檢查故障原因，經查詢是76碼頭內高壓線路故障，後發現有變壓器溫度過高。

為了維護變壓器安全，變壓器暫時停用，但仍漏夜搶修其餘系統，各櫃場於跳電2小時後陸續恢復供電，今日早上8點全部恢復供電。

據了解，主要是3艘長榮貨櫃船作業受到影響，停電約約1至2小時，其他櫃場若是使用柴油運作就沒有受到影響。

另外，目前變電站已使用約20餘年，設備已經老舊，港務公司今年有規劃設計，預定明年再興建1座新的變電站，採取雙迴路模式，供電端不會是單一，有狀況就可以切電，進一步確保供電安全及品質。