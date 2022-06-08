有偷拍女警洗澡前科的陳姓員警，去年調職松山分局任職時，因受理民眾撿到皮夾案件，被失主懷疑8000元現金被拿走，警方依貪汙罪、侵占罪分別將陳員、撿皮夾男子送辦，檢察官安排兩人測謊時，該男子坦承偷錢，並把錢還給失主，獲取原諒，台北地檢署8日將男子、陳員不起訴。

陳員2020年9月任職中正一分局某派出所時，2度趁女警洗澡時，拿手機偷拍，被移送法辦並調職松山分局民有所，陳員被依妨害秘密罪判處徒刑10月，得易科罰金確定，民事部分要賠償83萬3999元。

去年10月19日晚間，陳員在派出所執勤時，受理民眾撿到皮夾案件，失主接到通知到派出所領取時，發現裡面8000元現金被拿走，控告拾獲皮夾的男子涉嫌侵占，另警方調閱監視器畫面，發現陳員在男子返回車上拿證件時，疑似有翻動放在櫃檯的皮夾舉動，依《貪汙治罪條例》侵占非公有財物罪將陳員一併送辦。

檢方調查時，陳員和男子都否認犯行，檢方安排2人到刑事局測謊，2人首度測謊因無法判讀，檢方準備再安排測謊時，該男子突然改回坦承錢是他拿的，並寫下自白書，賠償失主，獲失主原諒不追究。

檢方因男子沒有前科且認罪，依職權處分不起訴，另陳員則因罪嫌不足，亦獲不起訴。