台北市長柯文哲力推台北通，打造智慧城市。市議員王欣儀披露，疫情期間鼓勵民眾「零接觸支付」，但用台北通收繳停車費件數，只有超商繳納的1％，炮轟績效根本不及格，喊話勿讓台北通、悠遊付等政策工具淪為「蚊子平台」。對此，資訊局表示，台北通「paytaipei」功能僅上8項服務，7月底系統將完整上線。

王欣儀舉例，政府委託超商代收的各項費用中，民眾要負擔的手續費有高有低，超商代收中央健保費，手續費是4元，但針對北市交通違規罰單，拿紙本到超商掃條碼繳納，手續費是6元，若使用超商多媒體機繳納，手續費就變13元；使用超商多媒體機繳「商業登記規費」或「公司登記規費」，手續費卻是20元，這些高低各不同的手續費，居然差了5倍之多。

王欣儀調閱資料發現，在台北市政府114項代收款項裡，有83項代收款是由市府支付超商手續費，每筆6元，其他31項代收款的超商手續費則是由民眾自己負擔，每筆6元到20元不等，質疑市府為何不統一，要讓各機關分別去談手續費。

王欣儀指出，市府各機關目前委託超商代收款項項目共有114項，去年累計收款件數逾2567萬件，由市府或民眾支付超商的手續費用高達1.08億元，以停車費為例，去年民眾透過超商繳納停車費總1972萬筆，但用台北通收繳停車費件數卻只有20多萬筆，是超商繳納件數的1％，台北通績效根本是不及格。

王欣儀說，疫情期間鼓勵民眾「零接觸支付」，而台北通、悠遊付都是市府的金雞母及政策工具，為何不好好宣導市民使用，卻讓民眾一直去超商繳費，若所有市府機關代收款項由台北通支付，並大力推廣民眾使用，至少可節省上億元公帑及民眾的荷包支出。

王欣儀要求，市府應收款應全部移轉到台北通，並提出相關配套，多多宣導、鼓勵民眾使用，勿讓台北通、悠遊付等政策工具最後淪為支付的「蚊子平台」。

對此，祕書長陳志銘表示，繳納違規單據由民眾自己付手續費，其他大部份是政府幫忙付擔手續費，對民眾來說，到超商和用電子支付都是繳一樣的錢，但市府付給超商業者卻比較多，因此市府鼓勵民眾移轉使用電子支付。

資訊局長呂新科補充，台北通「paytaipei」目前只上架8項繳費服務，預計7月底把paytaipei所有項目模組開發完成，民眾就能在台北通完成規費查繳作業。