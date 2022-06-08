大學招聯會昨日宣布，114學年起分科測驗加考數學乙，但尚未納入國文與英文，絕大多數校系受迫得回頭參採學測成績。台大電資學院院長張耀文怒批，「108課綱考招新制豈一個亂字了得」，如今分科測驗還要採計學測成績，會加重「一試定終身」的憂慮，高中教師好友因此向他表達無奈：「111考招新制，有口皆噴！」

針對分科測驗還要採計學測同科或類似科目的作法，張耀文分析，首先是對考生不利，一定會加重「一試定終身」的憂慮。

張耀文說明，如果考生在學測數A沒考好，即使分科測驗數甲考再怎麼高分，也無法補救。「一個考試的成敗，應該不足以決定終身。就如多場名留青史的棒球比賽，因為9局下半的逆轉勝，而成為世人難忘的經典。」

張耀文也提到，第2項衝擊則是對學系招生不利。因分科測驗還要採計學測成績，尤其是同科（例如：學測數A和分科數甲）或類似科目（例如：學測自然和分科理化等），明顯會縮減有資格的生源。即參採學測科目愈多，生源愈少，招生學系的「最低錄取分數」當然就愈低。

張耀文指出，雖然理想上，學系招生應以專業需求為主要考量，而非「最低錄取分數」，但實務上，若考試具鑑別度，則「最低錄取分數」的確會影響錄取學生的成績品質，這也是各學系想方設法提升其各種升學考試「最低錄取分數」主要原因。

張耀文也說，以今年學測數A和自然的高難度，若此兩科都能獲得頂標成績的學生，在學測入學會申請不到理想的學系嗎？若真的沒有申請到所想要錄取的學系，應該是自我要求極高的學生，目標都會放在頂尖學系。

張耀文進一步說明，其實以當今的學測申請制度而言，因為各學系的1階過篩名額被限制在招生名額的3倍以內，在各種衝堂和重複錄取的現實下，其實只要能進2階，除少數頂尖學系外，最終幾乎就是錄取。

張耀文舉例，以最頂尖之一的學系清大電機乙組，去年學測申請名額有48名，但最終備取用罄，只收到18名，缺額30名回流指考。

「這是台式神奇的申請入學制度」，張耀文說，各校系用洪荒之力作二階書審、甄試和考試，但招生效率奇差無比，大部分學系的2階甄試或考試，其實是玩假的。去年申請入學名額有5萬5541個，最後卻有1萬1546名（20.8％）回流指考。

張耀文向考生喊話，特別是今年學測數A或自然頂標，但學測申請不順利的學生們，「您們的大好機會在此！」若學測申請不幸沒有上理想的學系，或許可以更勇敢地考慮衝向分科測驗，因為這些需要採計學測數A或是自然頂標的學系，符合其基本資格的生源已經非常有限，甚至很可能會因此缺額，所以同學們只要平常心應考其他科目，最少這些採計學系的錄取機會應該都很大。