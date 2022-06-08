康和證(6016)今（8）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息1.55元，現金股利創歷年新高，以昨（7）日收盤價13.4元計算，現金殖利率達近11.57％。除息基準日、發放日將擇期召開董事會後另定。

康和證董事長鄭大宇表示，台股去年價量齊揚，全年大漲3486.31點或23.66％、收於18218.84點，集中及店頭市場總日均量4778.07億元，且集中市場成交量逾5000億元的交易日多達39天，使康和證經紀、自營、承銷、新金融商品等各項業務皆繳出亮眼成績。

康和證2021年合併淨收益42.98億元、年增達28.75％，營業利益14.7億元、年增達50.54％，歸屬母公司稅後淨利13.85億元、年增達27.74％，三者全數改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）2.33元，則為僅次於1997年的歷史次高。

而持股95.71％的子公司康和期貨，2021年合併營收6.94億元，雖年減8.9％、為近3年低點，但稅後淨利0.97億元，年減13.24％、仍創歷史次高，每股盈餘1.2元。國內期貨市占率排名第7、選擇權市占率排名第6，均有不錯的市場地位。

展望後市，當沖降稅優惠已延長實施至2024年12月13日，而證交所鬆綁創新板申請上市營收計算標準、券商公會推動權證避險降稅，並爭取開放複委託融資、出借業務，優化客戶分戶帳及建立總歸戶管理機制、強化資安等措施，對台股市場整體動能將有所助益。

鄭大宇表示，證交所甫公布2021年第八屆「公司治理評鑑」結果，康和證券排名級距6～20％，顯示公司治理成效卓著。2022年為康和證券集團ESG元年，要將ESG的精神與具體作為挹注到每位員工與落實到日常生活中，並在企業內部種下ESG種子。

同時，康和證未來仍將深耕金融科技，提供多元金融商品與交易平台，如甫上線推出的「好康fun心投」平台，與其它電子交易的「飆賺」系統、「Dr.證」行動長效智慧單與「千元存股」等，均為打造優質數位競爭力，提供完善的財富管理服務。