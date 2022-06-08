日本防衛省昨天表示，今年5月為防範外國軍機入侵日本領空，日本的航空自衛隊戰機緊急升空次數達119次，是去年同月約4.5倍，主要是中國、俄羅斯的軍機行動活絡。

日本讀賣新聞報導，上個月，中國航空母艦遼寧號在太平洋上的艦載機起降，以及中俄轟炸機聯合飛行等外國軍機動作活絡化，因此日本航空自衛隊的戰機緊急升空次數增加。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）表示，上個月，日本航空自衛隊戰機為因應中國戰機而緊急升空的次數有93次，比去年同月增加73次；為因應俄羅斯軍機而緊急升空的次數有26次，比去年同月增加20次。

上個月日本的戰機緊急升空次數總共119次，其中約7成（81次）是由負責沖繩及西南群島地區的西南航空方面軍隊的戰機緊急升空因應。

上個月航行在沖繩外海太平洋上的中國航空母艦遼寧號戰機和直升機起降逾300次。上個月24日，俄羅斯2月侵略烏克蘭後，首度出現中國軍機與俄羅斯的轟炸機在日本海、太平洋上空聯合飛行的情形。

日本防衛省官員分析指出，中國以遼寧號為首的軍事行動趨於活絡，今後日本的航空自衛隊戰機緊急升空的次數可能會增加。