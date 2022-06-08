近年網紅、網美後浪推前浪，今年3月時有人在臉書社團分享遇到正妹穿著超乎尺度的衣服逛超商，下半身竟只有一件黑色丁字褲，雪膚曲線全都露，引來眼尖人認出該女是在台中被封為「保時捷女神」的Wäwa（娃娃），最近她又在IG放閃，分享在電梯交纏男友的照片，下身依舊只有一件招牌小丁，看得網友猛流鼻血。

今年3月有人在臉書社團「爆廢公社」發問，透露「在超商捕捉到蠻開放的女孩」，並曬出該女照片，只見她戴著白色鴨舌帽、口罩，看似低調，上半身卻只穿了運動Bra，下半身更誇張只有一件黑色丁字褲，看似近乎全裸的打扮讓人想入非非，沒想到引來她本人留言回應。

見此，Wäwa曬出自己在海裡的照片，喊冤說：「我真的去潛水的」，強調不是故意愛秀，而網友也發現她就是台中傳說中的「保時捷女神」，IG個人簡介也寫下：「一台911的媽」，平時就敢穿敢秀，上月她還放閃寫下：「你有貓嗎？沒有的話那現在有了」，並附上跟男友在電梯的自拍照，下半身除了丁字褲還有及膝長襪，男友更像是宣示主權般將手放在她臀部。

近日，Wäwa曬出和粉紅跑車的照片，說：「芭比包芭比車就是本人不芭比」，引來網友問：「為什麼門內是白的！」她回：「你沒貼好！可以牽回去貼滿嗎」，另有人說：「帥死」、「賣賓士的美女業務」、「不管巴不芭比了，一直都這麼正啦」、「超pink!!」。