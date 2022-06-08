遠東集團旗下散裝航商裕民航運（2606）今（8）舉行股東會，通過發放現金股利每股3元。集團大家長暨裕民董事長徐旭東表示，裕民去年營收、獲利都繳出近10年來最佳成績，恭喜去年投資裕民航運的股東都是大豐收。

徐旭東形容，現階段供應鏈斷鏈，運輸難的不得了，誰能打通就是大贏家。預期散裝船需求將超過船舶供給，合約租金有不錯的成長，裕民今年有12艘新船加入營運，也會跟著好。

裕民去年合併營收140.12億元，稅後盈餘48.92億元，EPS為5.79元。帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計121.55億元，每股計14.38元可供未來年度股利分配。

徐旭東表示，環保政策日益嚴苛，裕民適時汰舊保持船隊年輕化，預計2022年到2023年將有17艘新船加入營運，到2025年船隊數將達大於80艘，總載重噸突破1,000萬噸，較現有規模增加近50％。

裕民總經理王書吉表示，整個市場供需還是很好，大陸上半年經濟受疫情影響，但只要政治不動盪，會持續推動基礎建設，歐美也大量投資基礎建設，加上烏俄戰爭帶動延噸海浬增加，未來戰後重建也會帶動很大基礎建設，因此整體來說，地緣政治造成物料、糧食需求增加，未來二至三年散裝市場狀況都很健康很好。