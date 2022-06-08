澳洲反壟斷監管機構對住宿共享平台Airbnb 公司提起訴訟，指控該公司網站誤導使用者支付比廣告宣傳更多的費用，因此擴大了對其全球技術平台的審查。

路透報導，澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）8日在一份法庭檔案中表示，從2018年到2021年，這家總部位於舊金山的網際網路巨頭以美元做廣告並收取房價，但沒有表明以澳幣計算的數字要高得多。

ACCC在檔案中表示，Airbnb拒絕向抱怨被誤導的使用者退款，稱是使用者選擇了美元利率，儘管使用者表示他們沒有。 監管機構補充說，Airbnb還拒絕退還貨幣兌換費，聲稱這是銀行的責任。

Airbnb澳洲和紐西蘭分部經理Susan Wheeldon表示，雖然有一小部分客人被認為受到了影響......我們將賠償受影響的客人。此後，Airbnb更新了平台，以便從第一頁開始為澳洲客人清晰顯示相關貨幣。

在Airbnb訴訟中，ACCC表示，使用者被剝奪了以什麼價格預訂住宿做出知情決定的機會。被以差價成本的形式遭受了進一步的傷害，至少在某些情況下，還遭受了交易費用成本。

ACCC表示，Airbnb比競爭對手不公平地受益，因為「傳達的虛假和誤導性的低價......使平臺上提供的住宿似乎更有吸引力。」

ACCC表示，它正在為Airbnb尋求未指明的罰款和法院命令，以賠償受影響的客戶。 在一份宣告中，它表示，數千人向Airbnb投訴了廣告價格和收取金額的差異。

監管機構表示，在訴訟所涉期間，澳幣平均兌美元爲72美分，這意味廣告價格為500美元的租賃住宿的客戶，實際上將支付約700澳元，還要另外加上外匯費用。