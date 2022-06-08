高雄經發局地方型小型企業創新研發計畫（SBIR）支持的薪傳智庫數位科技，8日在高軟園區發表全球首創的「薪傳CSR＆ESG平台」，以該平台將薪傳多年實務經驗化繁為簡，歸納萃取成全球唯一的「SESP方法論」，藉由電腦扮演企業ESG顧問角色，按部就班協助企業打造永續DNA。

薪傳智庫董事長黃沛桐表示，ESG是全球趨勢，但，目前培育機構僅教導準則、規範，具體如何推動，目前尚缺明確方法，因此，薪傳透過高雄市SBIR計畫支持，結合多年實務經驗，開發全球首創的「薪傳CSR＆ESG平台」，協助企業全方位盤點並擬定推動策略、建置企業永續DNA，並產出結果報告，建立雲端數位資料庫，以便來年檢討推動新戰略。

薪傳首席顧問連亮森指出，國際關於永續的相關準則、規範非常龐雜，台灣正面臨缺乏永續人才的窘境；而對中小企業而言，更面臨缺經費、缺人才、缺經驗的三缺困境，推動ESG可謂困難重重。

他強調，具有國際第三方稽核認證的薪傳智慧平台化繁為簡，以國際最新準則引導企業按部就班推動，是中小企業進軍國際供應鏈的一帖良藥。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄市SBIR推動14年來，累計補助超過900家企業投入研發，累計總經費超過6.8億元、帶動投資金額達23.1億萬元。

他表示，2022年SBIR預計6月中旬開放申請，將延續去年一頁式計畫申請方式，降低門檻，並將導入淨零碳排納入加分項目，加速企業轉型升級。