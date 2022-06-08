新北市海山警分局5月份聯合轄內金融機構成功攔阻民眾遭詐騙，金額高達665萬元，海山分局長周振安呼籲，民眾若接獲可疑電話、簡訊、網址連結，務必冷靜查證，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，以防被騙。

海山分局表示，日前文聖派出所接獲國泰世華華江分行行員通報，有民眾疑遭詐騙，員警到場了解，民眾指稱加入投資群組，其中有人分享目前比特幣行情絕佳，建議大家投資虛擬貨幣避險，民眾便依客服指示前往銀行匯款295萬元，所幸員警與行員及時勸阻。

另海山派出所也接獲中國信託新板特區分行通報，陳姓民眾臨櫃表示欲支付五金貨款，需提領170萬元現金。經員警到場，陳民才透漏是接獲自稱多年老友的電話，表示急需用錢，希望陳民能提領現金借他，員警當場拆穿詐騙集團手法，阻卻民眾平白損失170萬元。

海山分局表示，除上述2起案件，5月份亦成功攔阻其他詐騙案件，金額達200萬元。詐騙集團手法層出不窮，民眾若察覺異常，應立即通報警方，避免蒙受損失。