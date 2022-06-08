由中央大學主辦的「全國大學先修課程資訊平台」，在教育部及大學招生委員會聯合會指導下，111年共14所大學加入，開設11種課程領域、34門課程，提供準大學生和高中生暑假學習，完成修業，大學入學還可抵免學分。而今年可抵免的系所數量增至5成，獲得不少學校認可。

111年「全國大學先修課程資訊平台」，整合中央大學、政治大學、清華大學、台灣師範大學、成功大學、中興大學、陽明交通大學、中山大學、中正大學、彰化師範大學、嘉義大學、東華大學、暨南國際大學和大同大學等14所夥伴學校，開設微積分、普通物理、普通化學、生物學、經濟學、會計學、程式設計、計算機概論、大一英文、日文、心理學等領域課程，課程較去年新增9門新課程。

中央大學教務長暨招聯會執行秘書王文俊表示，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也開放給想預先探索大學的高一、高二學生選修，提供同學們在暑假期間的學習機會、可以早日探索大學課程，提早規畫大學生活、度過更有意義的假期。

中央大學說明，利用「全國大學先修課程資訊平台」單一窗口，學生可以一次瀏覽多所學校開設的不同課程，並透過「認抵資訊查詢」功能，得知哪些課程可被自己即將入學的大學抵免學分，跨校選修不必再傷腦筋，特別是計畫大學期間從事多元發展者，預修學分將是一項聰明選擇。

中央大學表示，「全國大學先修課程資訊平台」即日起至6月20日開放報名。歡迎上網查詢https：／／cis.ncu.edu.tw／ApcourseSys／，或上Facebook「全國大學先修課程服務站」獲取最新大學情報。不論是線上修課，或選擇附近的學校就近上實體課程，把握暑假期間，上先修課程拿下學分，可望提早站上大學的起跑點上。