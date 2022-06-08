國內農業長期缺工，導致農田裡黑工屢見不鮮。（本報系資料照）

國內農業長期缺工，1年的臨時工缺口就達10萬人，導致農田裡黑工屢見不鮮，農委會日前一紙公文給各級農會，鼓勵農民在不影響農業生產前提下，提供移工在休假日從事農事體驗活動，此舉遭疑為黑工解套。農委會表示，該公文的目的是讓移工在假日體驗學習，同時也滿足農場部分缺工需求，但絕不可有僱傭與給薪。

根據農委會統計，2019年試辦到上路，目前開放與核准的農業外籍移工2400人，以畜牧、養殖、農糧、外展服務等4領域為主，但受疫情下的防疫措施影響，目前引進人數約1100人，農委會指出，隨著之後邊境措施鬆綁，進來的農業移工會陸續增加。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，由於移工不可隨意更換雇主，加上外籍移工回到母國也可能從農，配合「食農教育法」的通過，會行文給各級工會該公文，目的是讓移工在假日到農田體驗學習，同時也滿足農民的缺工需求，已達到互利，但不可有僱傭打工的關係。

陳怡任表示，為解決農業缺工，擴大機械化耕作會是重點方向，現在已讓代耕業者在主要農業產區、缺工嚴重的作物區來進行採收，也有相關農機具補助給代耕業者、合作社、農會等，還有請農改場研發適合國內農務的農機具，這樣才能根本解決缺工的問題。

他坦言，移工選擇來台是就為了賺錢，因為許多偏遠地區聘不到勞工，因此移工假日會選擇從事其他農事工作，農委會也有和農民一再宣導不可聘僱黑工，針對季節性缺工，已有輔導合作外展單位幫忙調度。

有農民坦言，蔬果生產有季節性，但聘雇一個農業移工規定要長期僱傭，如果只有幾個月採收，其他農閒的月份還要照付工資，人事支出確實是壓力，也不符成本，雖然外展移工可做整年調度，但沒有外界想像中容易。