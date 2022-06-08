朴海俊因《夫妻的世界》帥氣的渣男形象，讓觀眾又氣又愛，相似角色的邀約不斷，但他卻不乘勝追擊，挑戰演技演出《只是還沒全力以赴？！》，劇中為了演出無業遊民南今弼，朴海俊先從外型改變，不僅增胖，每次出場蓬鬆的亂髮，剃不乾淨的鬍渣，臉上的毛細孔看得一清二楚，身上穿著鬆垮的運動服，總是挺著肚子說話，不修邊幅的模樣和前作判若兩人。

朴海俊說：「每當拍新作品時，我希望觀眾認不出我，把我當成新人來看，不想給觀眾一個固定形象，所以只要有機會挑戰新角色，我會勇於嘗試，最近我也在考慮自己最擅長的演技是什麼，就像《只是還沒全力以赴？！》南今弼放棄職場生活挑戰網絡漫畫作家，一年多來尋找自己想畫的主題一樣，而我也正在尋找該朝著什麼目標演戲。這是吸引我接拍的原因之一。」

朴海俊說：「髮型參考了黃政民前輩在電影《你是我的命運》裡的波浪捲髮，身上的衣服是平常在家穿的。」首集出場就給觀眾視覺衝擊，因為無法自在地吃午餐，南今弼在提出辭呈之前，痛快的吃了菜包肉，毫無形象滿嘴油膩的大口吃法，雖然完全符合劇中男主角人設，但男神崩壞讓觀眾驚嚇狂問：「這哪位啊？」

現實生活中，朴海俊是個顧家寵妻狂魔，《只是還沒全力以赴？！》在韓國播出時，會和太太先哄孩子睡覺後，兩人喝著啤酒一起觀看，互相討論，也會跟太太解說拍攝時的情形及主角的苦惱和內心矛盾。在此劇初期，南今弼不顧一切的裸辭去追逐夢想，對獨自支撐家計的老父親而言是不懂事的兒子；對青春成長期需要關愛的女兒是個自私的爸爸，且三個人各有心結，也不願意坦誠，即使關心對方也不願表露，是很多現實家庭生活的寫照。《只是還沒全力以赴？！》將於6月13日起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354頻道，全台首播。