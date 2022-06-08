薪傳智庫數位科技於今(6/8)日假高雄軟體科技園區發表全球首創之智慧型引導企業推動永續專利平台，由電腦扮演顧問角色，按部就班引導企業推動永續，省時省力省成本，協助企業打造永續DNA。在高雄市地方型SBIR計畫支持下，徹底解決企業所有推動困境，更在加工處楊伯耕處長、高雄市經發局高鎮遠副局長、林岱樺立委等貴賓蒞臨指導下，舉行開台記者會暨永續規劃師誓師典禮，共同見證此台灣之光！

薪傳智庫公司是專業輔導企業推動CSR/ESG的新創公司，而其首席顧問連亮森是前資策會處長，在其全力參與下，此平台具有多項優勢。連亮森首席顧問表示：「國際關於永續的相關準則、規範非常龐雜，動輒幾百上千條，令人一時難以消化吸收，台灣目前是有錢也搶不到永續人才的窘境。尤其是中小企業正面臨缺經費、缺人才、缺經驗的三缺困境，企業要推動真是困難重重。而薪傳的CSR平台，就猶如傻瓜相機的概念，化繁為簡，可以讓一個沒受過專業永續訓練的人，在平台的引導下，一步一步順利推動，且完全合乎國際最新準則，適時解除中小企業被國際供應鏈斷鏈危機！」

在國際推動永續的趨勢下，我國亦是產官學研全體總動員，無不積極投入永續議題，以免國際供應鏈壓力下，台灣拿不到訂單，更會被歐盟課以高額碳關稅，將造成台灣經濟重大危機！因此薪傳平台的推出，正是企業之及時甘露！