基隆「守護外木山行動小組」於今日「世界海洋日」上午，赴行政院抗議，要求行政院與經濟部懸崖勒馬，停止錯誤選址、破壞基隆外木山海域的第四天然氣接收站規劃，呼籲中央政府不要讓台電、讓基隆林右昌市長，成為破壞海洋的千古罪人，造成基隆海洋與海域的生態浩劫。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，兩年前的今天，政府公布《國家海洋政策白皮書》，擬定「向海致敬」政策，主張打造：生態、安全、繁榮之優質海洋國家。但空有口號，我國的海洋仍不斷遭受各種開發威脅。「基隆護海公投」一階提案起跑記者會後，台電回應稱：協和電廠「以氣換油」，是推動低碳電力的重要建設，但協和轉型後溫室氣體排放量預估高達每年623.49 萬公噸，約為2020年協和電廠碳排放量183萬公噸的3.4倍。

蔡雅瀅說，即使轉型為燃氣火力電廠，也可透過海管自其他接收站供氣，不需填海造地興建接收站。政府若有心落實「向海致敬」政策，應積極要求台電提出「不填海」方案。

基隆市議員張淵翔表示，基隆市從1937年開始，為了興建全台第一座火力發電廠，北部火力發電廠開始填海造地，又在1971年建造另一座填海造地的協和發電廠，基隆市的海域更慘遭毀滅式的填海造地，呼籲基隆市林右昌市長帶領基隆市民一起拒絕台電提出用填海造地興建第四天然氣接收站的最爛方案。

近日提出您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠及第四天然氣接收站填海造地的「基隆護海公投」領銜提案人王醒之則強調，「8成的基隆人都不知道」這個開發案是要以犧牲海洋生態、海岸景觀、漁業發展為代價，基隆市政府也以「贊成降低空污」為由，掩蓋生態衝擊的事實，企圖魚目混珠夾帶四接，要承受空污多年的基隆市民接受一個碳排總量更高且不及格的能源轉型方案。實際上，協和火力發電廠的轉型還存在著許多替代方案，可以直接朝向發電無碳化的再生能源目標推進。