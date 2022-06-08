校園疫苗覆蓋率高，台東縣政府教育處宣布自13日起恢復高級中等以下學校實體課程。（蔡旻妤攝）

為提高校園疫苗覆蓋率，台東縣日前安排學校、醫療院所、衛生所、快打站多重管道加速施打。台東縣府8日表示，兒童第1劑疫苗接種率已達6成，國高中生第2劑逾9成，教育處因此宣布自13日起恢復高級中等以下學校實體課程。多數家長開心表示，因工作需求，一直期待復課到來；但部分家長憂心疫情，決定繼續替孩子請防疫假。

許多家長因為工作的需求，一直期待著復課的到來。教師們表示，復課後的出席率如果像停課前的狀況，勢必再次啟動混成教學，對於實體課程與線上課程及教學者，仍然是一大挑戰。

為加速幼兒疫苗覆蓋率，台東縣府自5月起安排學校、合約醫療院所、鄉鎮衛生所及疫苗快打站等4種不同的場域施打疫苗。縣府表示，目前兒童5-11歲第1劑疫苗接種率已達6成，社區涵蓋率75.5％，並預計本週完成兒童BNT疫苗校園接種場次。另外，國高中生同意接種第2劑疫苗比例92.68％，第3劑也預計於6月底前完成接種。

教育處表示，復課後若是有快篩陽或PCR確診，以及同住家人確診要進行0＋7自主防疫期間等情況，仍禁止到校。而若未被匡列但仍擔憂疫情的學生，也可請防疫假，將不列入出缺勤紀錄、平時或定期成績評量，則依學校評量規定彈性辦理。同時也鼓勵學生於復課前一天可進行快篩，若呈現陽性或身體不適的情形，則避免到校上課。

在停課、復課之際，實體教學、線上教學之間，學子們因為疫情的攪局，除了課堂中的學習之外，對於生活的應變也得到與不同以往的體驗。