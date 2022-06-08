美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部位於愛爾蘭的瑞恩航空公司（Ryanair）要求南非旅客登機前先接受南非荷蘭語（Afrikaans）測驗來證明國籍，因此遭到抨擊。

南非荷蘭語屬於西日耳曼語支，為南非第3大語言，在當年種族隔離制度下，南非黑人被迫使用這種語言，估計目前僅約12%人口主要使用南非荷蘭語。南非還有另外10種官方語言，包括更多人使用的祖魯語（Zulu）和科薩語（Xhosa）。

以廉價機票為人所知的瑞恩航空要求旅客接受南非荷蘭語測驗，被控種族歧視。

一名從葡萄牙飛往英國倫敦的旅客上月在推特（Twitter）揭露自己被要求寫完「兩頁的南非荷蘭語測驗」才能登機，事情因此傳開。

此事激怒了南非人，其中許多在社群媒體上批評瑞恩航空，並指出南非有11種官方語言，有很多南非人不說南非荷蘭語。

獨立飛航分析師馬切拉斯（Alex Macheras）形容瑞恩航空的決定「簡直瘋狂又歧視」。

瑞恩航空發布聲明表示，這項測驗內容是與南非一般常識有關的題目，是為了因應「氾濫」的偽造南非護照所推行。

CNN收到的聲明寫道：「為了盡可能降低使用假護照的風險，瑞恩航空要求持南非護照的旅客以南非荷蘭語填寫一份簡單問卷。若旅客無法完成問卷，將不得搭機，並獲得全額退款。」

瑞恩航空還表示，若有任何持偽造護照或簽證非法赴英的旅客，英國內政部會對經營飛往英國航線的航空公司處以每名乘客2000英鎊（約新台幣7萬4000元）的罰款。

英國駐南非高級專員公署回應表示，這份問卷「並非英國政府的要求」。

瑞恩航空沒有經營往來南非的直飛航線。