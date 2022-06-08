好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司，歷時1個多月猛烈攻守，強尼方面拿下7個「Yes」勝訴結案，但安柏赫德不接受判決結果，日前已發表聲明表示將上訴；強尼戴普除了贏得官司，更贏回粉絲們的心，強尼戴普在勝訴後發布影片，安柏赫德則透過媒體回擊。

強尼戴普在7日晚間發布首則TikTok影片，影片時長約30秒，畫面中是強尼戴普視角，在他經過時街頭上的粉絲們揮舞著立牌，展現對強尼戴普的支持，除此之外還有他飛到英國參加好友傑夫貝克（Jeff Beck）演唱會，在後台及上台後的畫面，強尼戴普在舞台上灑脫不羈，顯然已經揮別官司帶來的陰霾。

強尼戴普在這則影片寫下：「致我所有最珍貴、最忠誠、最堅定的支持者，我們一起去過許多地方，我們一起經歷一切，我們一起走過同一條路，我們一起做了正確的事，都是因為你的關心。現在，我們都將一起前進，你們一如既往地是我的支持者，我除了說謝謝之外沒有別的方式表達我的感謝。」，影片下方有多種不同語言支持強尼戴普，而他的TikTok帳號短短時間獲700多萬人追蹤，數量還在持續增長。

@johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger - Love Joys

前妻安柏赫德透過媒體「ET Online」做出回應，：「就像強尼戴普所說，他正在向前邁進，但是女權卻正在往後倒退，這個判決結果對家暴受害者傳達一個訊息，讓他們害怕站出來，大聲說出一切」，安柏的發言人透露安柏現在很孤單，原本以為會有很多人支持她，結果沒有。這段時間安柏會避免出現在大眾面前，希望等風頭過去，她還能重拾演藝生涯。