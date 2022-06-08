好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司，歷時1個多月猛烈攻守，強尼方面拿下7個「Yes」勝訴結案，但安柏赫德不接受判決結果，日前已發表聲明表示將上訴；強尼戴普除了贏得官司，更贏回粉絲們的心，強尼戴普在勝訴後發布影片，安柏赫德則透過媒體回擊。
強尼戴普在7日晚間發布首則TikTok影片，影片時長約30秒，畫面中是強尼戴普視角，在他經過時街頭上的粉絲們揮舞著立牌，展現對強尼戴普的支持，除此之外還有他飛到英國參加好友傑夫貝克（Jeff Beck）演唱會，在後台及上台後的畫面，強尼戴普在舞台上灑脫不羈，顯然已經揮別官司帶來的陰霾。
強尼戴普在這則影片寫下：「致我所有最珍貴、最忠誠、最堅定的支持者，我們一起去過許多地方，我們一起經歷一切，我們一起走過同一條路，我們一起做了正確的事，都是因為你的關心。現在，我們都將一起前進，你們一如既往地是我的支持者，我除了說謝謝之外沒有別的方式表達我的感謝。」，影片下方有多種不同語言支持強尼戴普，而他的TikTok帳號短短時間獲700多萬人追蹤，數量還在持續增長。
前妻安柏赫德透過媒體「ET Online」做出回應，：「就像強尼戴普所說，他正在向前邁進，但是女權卻正在往後倒退，這個判決結果對家暴受害者傳達一個訊息，讓他們害怕站出來，大聲說出一切」，安柏的發言人透露安柏現在很孤單，原本以為會有很多人支持她，結果沒有。這段時間安柏會避免出現在大眾面前，希望等風頭過去，她還能重拾演藝生涯。
#強尼戴普 #安柏赫德 #家暴 #Johnny Depp #Amber Heard
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。