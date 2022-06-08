中國人民銀行國際司負責人周宇8日在國新辦記者會上表示，將延長銀行間外匯市場的交易時間，但他並未說明確切延長時間與幾時上路。

2015年底，人行和外管局曾發布公告稱，人民幣外匯市場的交易時間自2016年1月4日起從之前的北京時間早上9時半至下午4時半，調整至早上9時半至晚上11點半；中國外匯交易中心對外公布下午4時半人民幣兌美元即期詢價成交價作為當日收盤價。

在交易時間延長後，下午4時半收盤後到晚上11時半這段時間（夜盤時段）的交易規模佔比這幾年穩步提升，絕對佔比已升至10％附近。

有交易員表示，交易時間進一步延長，可以形成連續報價，有利於不同時區的市場主體更方便的參與人民幣外匯市場交易，有利於外匯市場發展。但也有交易員表示，當前的夜盤時段成交並不活躍，繼續延長直接效果或比較有限。

中國網報導，周宇8日表示，將繼續推動大陸金融市場開放，進一步簡化境外投資者進入大陸市場投資的程序，豐富可投資的資產種類，完善資料披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資大陸市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資大陸市場創造更加有利的環境。