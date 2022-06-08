裕民航運（2606）今日舉行股東會，董事長徐旭東、執行副總徐國安父子連袂出席。若要徐旭東給獨子徐國安近年表現打分數，徐旭東說，打分數要分很多類別，包括對遠東集團旗下各業了解程度，最重要是學習管理，若論中文進步程度，是差一點不及格。

徐旭東說，目前看起來他還不錯。除了看他努力進步情況，主要還是學習管理，包括對集團旗下各事業瞭解、掌握狀況，世界變化快，要趕快就位，還有遠東集團走向國際化，也要有服務精神。

徐旭東老實說，給徐國安打分數很難，打得太好，他會過得太舒服，打得太少，他又不高興。