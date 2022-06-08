結婚不到1年的YouTuber「台南Josh」，因被前妻Amber家暴，已於今年5月辦理離婚。沒想到他正能量破表，自認「有始有終」，把離婚日拍成影片和網友分享，短短4天超過140萬人點閱，完全掌握流量密碼！

「台南Josh」在影片中提到，他結婚時有拍片，離婚了當然也要拍一下做個紀念；不覺得被家暴、離婚有什麼丟臉的，「我自己還滿開心的，覺得像重生一樣，重新找回自己的生活」。

「台南Josh」甚至分享，因他已在法院做過離婚調解，只要拿法院寄來的調解紀錄，自己一個人也可以前往戶政事務所辦離婚、換新的身分證，「長知識了齁」。

當拿到配偶欄恢復空白的全新身分證時，「台南Josh」如釋重負，覺得事情總算有進展，「也告訴大家，Amber沒有分到財產」。

「台南Josh」說，前陣子環島看球，他體驗到應讓自己開心的人生道理，對於Amber的反擊，他了然於胸，也不想做回應，「我能夠回到現在的生活，已經很好了」。

網友認為「台南Josh」正向面對的態度很棒，紛紛祝福未來的日子更寬廣，「加油！讓自己開心很重要」、「可以這樣看待被家暴，值得鼓勵」、「覺得你很棒，支持你」、「以後還是要繼續講棒球啊」、「祝福你越來越快樂」。