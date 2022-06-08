Nike 旗下的跑步應用程式Nike Running Club（簡稱「NRC」）發布停服用戶告知書表示，因業務調整，NRC APP將自2022年7月8日起停止中國大陸地區服務。

NRC APP還在告知書中表示，即日起將為有需要的跑者提供數據導出服務，Garmin旗下運動設備即日起將停止與NRC APP進行數據同步。

路透8日報導，Nike 沒有給出做出此決定的理由，但Nike 公司發言人表示，計畫為中國跑步者提供未來增強和本地化的解決方案。並會繼續投資在中國的體育市場。正在為中國創造一個來自中國的生態系統，專門滿足該地區獨特的消費者需求，以更好地為運動員服務。

報導指出，NRC APP在中國擁有800多萬用戶，這是該公司全球最有利可圖的市場。

據報導，過去一年，包括Linkedin和Yahoo在內的其他美國科技品牌停止向中國大陸使用者提供或減少服務，理由是中國審查制度，要求其增加合規要求。

報導稱，中國對網際網路公司實施了新的限制，並實施了新的法律，例如發布旨在保護使用者資料隱私的個人資訊保護法。

關於關閉NRC應用程式的帖子在微博社交媒體平台上有超過7萬次瀏覽量，許多使用者看到服務的結束均感到難過。