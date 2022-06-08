王彩樺、苗可麗為幫羅巧倫慶生接連快篩。（民視提供）

好友為羅巧倫慶生。（民視提供）

羅巧倫飾演的惡女正遭受報應。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》演員羅巧倫，前天進棚拍攝重頭戲後，劇組偷偷準備蛋糕，為6月7日生日的她慶祝40歲生日，她說很感動劇組在12：00一到，立刻端出蛋糕來，那一刻她淚水在眼眶打轉，當大家要她許願時，罹患子宮肌瘤、卵巢早衰症的她許了一個「希望我以後還有機會生小孩」，講完就淚崩了。她因劇中角色先前太壞了，明明是40歲生日，卻很多入戲觀眾留言酸她「是45歲生日啦」，甚至有更狠的人祝她「60歲生日快樂」，令她哭笑不得。

她說心情很感動，生日的第一刻雖然要工作，但有一群一起努力的夥伴，很幸福。她說雖然自己是單身，但好朋友很多，剛好當天不用拍戲，大家也都撥空幫她慶生，她說生日的儀式感一定要有，這是每天幸福的來源。

最讓羅巧倫感動的是，好友還替她包場高級日式料理餐廳，王彩樺、苗可麗、葉華、謝金晶等9位好姊妹齊聚幫她慶生，大家聚餐前先快篩，到場後還要快篩一次，笑稱是「9位玄女降肉慶生」；王彩樺則說平常不參加聚會的，為了她連桶3次鼻子，直呼壽星面子真的大。

羅巧倫表示最近《黃金歲月》劇中角色黃雪琴開始落難，除了代理孕母開始要爭搶小孩，身邊家人朋友看到她就像看到蒼蠅一直揮打，她自嘲現在入戲的觀眾總算可以吐一口氣，她也可以不去理會，好好專心工作。她日前怒告不理智黑粉，透露自己被氣暈了，因為拍戲時用盡全力，當休息時看到這些不堪入眼的咒罵詞語，真的很傷心，尤其確診過後的後遺症，讓她更顯得疲累，如果可以告那些鍵盤魔人，再把那些錢拿去做公益，幫助社會上需要的人，這也是替那些鍵盤魔人消業障，算是一舉兩得，但也呼籲觀眾可以理性追劇。