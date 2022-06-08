大立光（3008）8日召開股東會後線上記者會，展望下半年，大立光執行長林恩平直言，「沒有什麼特別看法」，對下半年展望偏保守，但隨著新機上膛，6月只有少量出貨的新機，7月出貨可望再放大，下半年表現優於上半年的趨勢沒有改變。

大立光超級股東會8日登場，執行長林恩平在會後舉行線上記者會談及最新的手機鏡頭市況，林恩平指出，8P機種愈來愈多，9P今年也可能會導入，「只是量都沒有上來」，主要問題出在「大家對銷售成果仍普遍悲觀」，但「下半年至少是傳統旺季，會集中出貨，下半年一般都會比上半年好」，今年此趨勢也不會改變。

針對市場普遍看淡智慧型手機後市，大立光如何因應？林恩平表示，唯一的因應之道就是儘量升級自己的產品，把產品做得更細，此外，其他領域大立光也都有著墨，在車用鏡頭部分，大立光表示，舊客戶照樣在出貨，新客戶也在DESIGN IN，量有比較多一些，至於比去年增加多少？大立光則表示，佔比則無法提供。

另在VR/AR等新應用上，林恩平表示，VR市場已漸成熟，AR要放大量恐怕還要點時間，其中 VR有在配合客戶在開發中。

在新廠進度部分，林恩平表示，新廠要等到明年第三季末才會完成，產品規劃仍以手機相關為主。