民進黨佈局2022縣市長選舉，外傳北北桃人選延至8月定調，鄰近在旁的基隆市也尚未提名，最被外界看好接棒的立委蔡適應，被問到是否擔心受波及，他回應，尊重黨部決定，目前最重要的是渡過疫情。

基隆市長林右昌任期屆滿，藍營爭取奪回執政權，5月25日宣布徵召前立法委員謝國樑參選；綠營則力拚延續政權，但現階段北北桃人選未定，外傳至少要到8月才能定案，基隆恐受影響。對此，蔡適應回應，黨部會參照社會氛圍、黨內步調進行提名，不擔心來不及籌備選戰，畢竟選舉在年底，不是現在。

至於會不會憂心選舉受疫情影響，蔡適應表示，疫情影響是全球性，就目前執政黨來說，最重要是讓疫情順利度過，以及後續振興讓人民有感，也是自己擔任立委要做的事。他提及，基隆疫情逐漸往下走，現階段舉辦城博會、推動相關振興活動，就是要讓民眾從疫情走出來，如同市長林右昌說的，是台灣疫後新生活開始的第一次城市行銷。

此外，媒體提問，對於國民黨基隆市長參選人謝國樑頻拋電動機車、染疫慰問金等政見，吸引年輕選票有何看法？蔡適應說，現階段不予置評，他認為，提政見很好，但若大部分民眾認為是撒幣買票政策，反而會引起反效果。

另謝國樑提出，基隆藍大於綠的局勢絕對未變。蔡適應則反駁，若盤勢固定，民進黨在市長、立委選舉上，不會接連勝選，現在最重要的是能讓基隆發展進步的首長，並知道市民需要什麼，相信這幾年許多人對城市改變非常有感，如同要塞司令部移撥給市府整修後對外開放。他提及，這是國民黨任內無法完成的事，但在林右昌與自己手上達成了，相信這是市民關心和需要的。