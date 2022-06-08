嚴峻疫情下力拚宴會商機，雲朗觀光集團宣布旗下「君品酒店台北」、「淡水嘉盧」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」等宴會場地推出無條件取消婚宴政策，自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100%定金，更增加辦理婚宴的靈活度與彈性。

根據衛福部食品藥物管理署公告的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，訂席期日距約定辦席、外燴（辦桌) 日90日以前者，於原定辦席、外燴(辦桌)日前90日以上到達者，得請求飯店退還已付100%定金，而現在雲朗觀光集團祭出史無前例的「10天前能退還100%定金」可說是讓消費者相當有保障。

翰品酒店新莊。（雲朗觀光集團提供）

雲品國際丁原偉總經理表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯，為了刺激消費者下訂率，目前雲朗觀光所推出的定型化契約將會是業界中條件最佳的，雲朗觀光集團提供了最好的服務與解決辦法，10天前能夠退訂可說是史無前例，不僅能夠保障消費者辦理的權益，也能夠刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會。

台中蘭克斯特。（雲朗觀光集團提供）

雲朗觀光集團表示，6月通常是許多新人下訂的高峰期，因此雲朗觀光集團在此時祭出婚宴預訂的新政策，提供結婚新人靈活辦理婚宴的選擇，更避免親友因隔離或無法入境回國而無法辦理的窘境，盼讓消費者能安心預訂。