「我喜歡有挑戰性跟足夠發揮空間的工作，永慶正好符合我的需求！」今年30歲的王聰宇過去曾在電信業、運輸業及餐飲業等不同領域工作過，大多在第一線跟不同類型的客戶接觸，因為親切的服務態度受到許多客人的青睞。

結婚後，人生邁入新的階段，聰宇也規劃買房、轉職挑戰更高薪的工作，某次在與房仲看屋的過程中，認識了永慶房仲經紀人的工作內容及福利，因而興起轉職到永慶房屋的念頭。聰宇分享：「其實本來就有研究不同類型的業務工作，像是汽車、房屋等等，但若想挑戰高薪，爭取高額業績獎金是不二法門，而房地產因為成交金額高、連帶拉抬獎金，挑戰高薪的機會更大！」

工作上設定自我目標 30歲以前晉升有殼一族

「面對全新領域的工作，會適應不良嗎？」聰宇分享，每份工作剛開始一定會有適應期，但是還好我選對公司！每位經紀人都會有專屬的師父指導，可以有效率的上手工作。

轉職到永慶房屋後，聰宇花比別人更多時間學習，向學長姐取經、觀察服務客戶的技巧，因為這些努力讓他陸續拿下百萬戰將、新人王等獎項，「這些獎項給我很大的動力，更提醒著我要持續虛心學習！給自己設定的目標都全力達成，任何事情都比別人多努力一些，就會有收穫。最重要的是這份工作成功加快了我的買房的計畫！讓我在30歲之前圓滿成家。」

提及印象深刻的服務經驗，聰宇馬上說，曾經有一次還是新人階段時，帶一位退休老師看屋，在看屋當下客戶就非常喜歡且有意願購買，店長得知狀況後，馬上安排學長即時支援，「我印象超深刻，當時回報過後不到一分鐘學長馬上就到現場協助、給我建議，從帶看到成交不到24小時就完成了，原來團隊合作的威力這麼強大！」因為有學長姐的指導，讓業務新人也能快速上手工作，從對房地產不熟悉的新人，蛻變成能獨立服務客戶的專業房地產顧問。

永慶房屋團隊合作的精神，讓無論是社會新鮮人或是轉職者都能創造好成績。圖/永慶房屋提供(疫情前拍攝)

想在房地產業做出口碑 先從商圈經營做起

身為內湖在地的房地產專家，深入了解商圈、各社區是基本功，聰宇分享，之前經常協助附近的社區、國小舉辦節慶活動，出借帳篷之外也會設計有趣抽獎的活動與地方同樂，為了增加互動性，還創立專屬於店面的粉絲專頁，除了線上直播抽獎外，也會分享當地活動的資訊及照片，當地住戶都誇讚無論是買賣房屋服務或是參與地方活動永慶都十分用心。

「這些小小的努力一直做、堅持做，就會有收穫」，這樣堅持的信念成為他的工作心法，每件事無論大小都盡全力完成，用心對待每一個案件，當收到客戶或住戶的回饋及認同，都讓聰宇獲得到滿滿的成就感，更有動力及熱忱往前邁進，這些努力及肯定也反應在收入增長上，曾創下最高月收入16萬的亮眼紀錄。

有家人作為堅強的後盾，王聰宇也替自己圓滿成家，並持續努力替客戶找到心目中理想的房子。圖/永慶房屋提供(疫情前拍攝)

家人是最堅強的後盾 在永慶放心衝業績

已經成家的聰宇也感性的提到，有支持他的老婆作為堅強的後盾，讓他放手去拼業績，加上在公司帶領下落實交易、服務的圓滿，為客戶找到心中理想的家。此外，聰宇不只是助客戶成家的推手，他也成功替自己圓滿成家！擁有了專屬於自己和老婆孩子的幸福小窩。雖然加入永慶不到三年時間，但他確信自己想要深入研究房地產業，持續精進專業，為自己為家人，更為客戶打造美滿生活。