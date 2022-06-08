新港鄉月眉村民凃先生與新住民配偶育有兩子一女，但兩個兒子都因罹患肌肉萎縮症相繼過世，且凃先生身體不佳，全家經濟僅靠林姓妻子栽種小番茄餬口，嘉縣議會機要祕書黃啟豪獲知後，協助家屬申請「慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會」的喪葬補助，減輕家庭負擔。

黃啟豪表示，凃家雖靠栽種番茄勉強餬口，但家庭氣氛好，凃先生的妻子還到月眉國小擔任志工，但兩位兒子卻在國小的時候陸續確診罹患肌肉萎縮症，讓家庭經濟雪上加霜，非常困苦，後來兩個兒子相繼去世，喪葬費用也是一大筆開銷。

台塑企業嘉義管理處長蔡旭輝今天將慶寶勤勞基金會的喪葬補助，親送至凃家，希望能減輕家庭的負擔。黃啟豪說，感謝台塑企業暨慶寶勤勞基金會「關懷疾苦、救急行善」的善行義舉，對許多發生急難的家庭，提供莫大的幫助，成就善的循環。

黃啟豪說，值得一提的是凃先生的女兒今天自新港國中畢業，日前更獲頒2022年總統教育獎，未來想要報考軍校，畢業就有穩定的工作與收入，減輕父母經濟的負擔，還可以為國家社會貢獻一份心力，希望把這份善念傳遞下去，幫助更多需要的人。