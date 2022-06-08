知名直播主連千毅日前遭YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）指控，他所發行的NFT有問題「疑似詐騙」，讓連千毅在上個月7日直播中情緒失控，飆罵一旁的火辣女秘書長瀨昆妮，讓長瀨昆妮備受委屈，後來也僅在直播中出現一次，之後再度消失，讓不少人懷疑兩人師徒關係破裂。不過，長瀨昆妮6日又突然現身連千毅的直播，兩人不僅互動起來相當有默契，長瀨昆妮還疑似走光，令網友大噴鼻血要連千毅讓開不要擋鏡頭。

連千毅自從上個月爆出疑似詐騙、失控飆罵火辣女秘書長瀨昆妮後，心情似乎大受影響，不僅直播次數減少，直播時還被長瀨昆妮多次放鴿子，直到近期才看到兩人合體。在6日的直播中，一開場連千毅就讓長瀨昆妮以美背示人吊足觀眾胃口，而穿著低胸連身短裙的長瀨昆妮也沒讓粉絲失望，除了在直播中大跳「擦玻璃」艷舞、對著鏡頭扭腰擺臀外，直播過程中還一度因為連千毅的鏡頭太低而使長瀨昆妮內搭的丁字褲走光，直到網友提醒連千毅才趕緊喬鏡頭，令網友們大噴鼻血。

當連千毅因腳酸打算坐著介紹直播的商品時，還被網友警告「不要擋住昆妮的小褲」，連千毅只好識相移開坐椅表示「我絕對不對擋住昆妮小姐的小褲」，而長瀨昆妮則是趕緊用手遮住避免再度走光。但緊接著，連千毅突然有感而發的透露，自己根本不喜歡賣東西，賣東西是為了要養活員工，並無奈坦承這幾年下來自己已經有了基礎，放掉可惜、不放又太累，另外也感嘆這一路走來很多人過河拆橋，令他相當心寒。